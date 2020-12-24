Михаил Бударагин будет похоронен во Владимирском Лагере под Псковом

О решении отца погибшего журналиста рассказал «Культуре» источник из круга его друзей и коллег.

Михаил Бударагин родился 8 февраля 1984 года в Потсдаме. Окончил филологический факультет Новгородского государственного университета по специальности «учитель литературы».

Был главным редактором официального сайта партии «Единая Россия», членом федерального политического совета «Молодой гвардии Единой России». В течение года работал шеф-редактором газеты «Культура», долгое время был ее обозревателем.

Тело Михаила Бударагина было найдено во дворе жилого дома в Москве в ночь на 23 декабря. Как стало известно, перед гибелью он сообщил своей гражданской жене, что за ним следят. Накануне смерти он опубликовал в своем Telegram-канале сообщение с призывом не верить новостям о его самоубийстве.

После гибели Бударагина ряд СМИ опубликовали сведения о его якобы пристрастии к азартным играм, из-за которых он делал ставки на спортивных тотализаторах и попал в большие долги. Однако источник из окружения журналиста рассказал «Культуре», что подлинной причиной такой ситуации стала не «лудомания» Бударагина, а проблемы со здоровьем его матери, начавшиеся еще три года назад, заставившие его искать средства на лечение.

Сотрудникам «Культуры» Михаил Бударагин запомнился как миролюбивый и неконфликтный коллега, автор замечательных публикаций и просто хороший человек. Редакция выражает свои искренние и глубокие соболезнования всем родным, друзьям и близким нашего коллеги.