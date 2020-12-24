Погибший журналист Михаил Бударагин влез в долги из-за болезни матери

Об этом сообщил «Культуре» пожелавший остаться неназванным друг журналиста.

В ночь на 23 декабря журналист и публицист, бывший обозреватель газеты «Культура» Михаил Бударагин был найден мертвым в Москве.

Ряд изданий сообщили, что журналист якобы проиграл много денег на спортивных тотализаторах, из-за чего получал сообщения с угрозами. По факту его смерти, по сведениям РЕН ТВ, правоохранители возбудили уголовное дело о доведении до суицида.

Один из друзей покойного рассказал «Культуре», что сам Бударагин объяснял свои проблемы тем, что влез в долги из-за болезни матери. В подтверждение своих слов наш источник представил фрагмент переписки с покойным, в котором тот пишет: «Влез в много долгов из-за болезни мамы. все просто. ну и вот. теперь не знаю как дальше жить если честно» (орфография оригинала сохранена).

Накануне смерти Бударагин оставил запись в своем Telegram-канале «Книжный кит», посвященном литературе. В ней он призвал не верить в версию о его самоубийстве.

«Возможно, со мной что-то случилось, раз вы это читаете. Это старое сообщение. Я каждый день меняю дату. Раз оно появилось — не успел. Угрозы были давно», — написал журналист и привел реквизиты карты, на которую можно перечислить помощь его семье.

«В твердом уме и здравой памяти. Все, что может быть похоже на самоубийство, им не является. Считайте убийством или покушением. Передайте, куда надо передать. И простите, кого обидел. И простите, кому остался должен. Все раздал. Ничего не осталось», — так заканчивается запись.

По сообщению Telegram-канала «МК: срочные новости», перед смертью Бударагин приехал в квартиру к своей теще на Беломорскую улицу, откуда успел написать своей гражданской жене в Whatsapp, что за ним «гонятся бандиты» и что он крупно проигрался на спортивном тотализаторе. Михаил отправил Екатерине голосовое сообщение, в котором рассказал, что ему не дали обратиться в полицию и что за ним следят. По сведениям канала, месяц назад банк ВТБ отсудил у Бударагина 650 тысяч рублей по просроченному кредиту.

Редакция «Культуры» выражает свои искренние и глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего коллеги.