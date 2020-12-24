Мариинский театр представит премьеру балета «Бык на крыше»

Постановка будет показана во вторник, 29 декабря, в Концертном зале, сообщила пресс-служба Мариинского театра.

«Бык на крыше» — балет на музыку Дариюса Мийо в хореографии Владимира Варнавы. Художником-постановщиком новой работы стала постоянный соавтор хореографа Галя Солодовникова.

Вечер «Неистовые танцы» начнется балетом «Глина», поставленным Варнавой в 2015 году в Творческой мастерской молодых хореографов. В программу также войдут «Четыре песни Дон Кихота» Жака Ибера, которые исполнит Михаил Петренко.

«Бык на крыше» нечасто исполняется на академической сцене, отметили в театре. «Музыку, ставшую основой балета, композитор написал под впечатлением от путешествия в Бразилию. У Владимира Варнавы идея постановки родилась в Мексике, где его поразило отношение местных жителей к смерти — светлое и даже веселое. Хореограф задумал показать в спектакле карнавал в аду: там танцуют черти, люди, и сама смерть пускается в пляс», — сообщили в театре.

«Я хочу найти интересное взаимодействие музыки и танца. В сочинении Мийо есть удивительное сочетание сложного и понятного, академической музыки и народной. С ним я познакомился пять лет назад, когда работал над балетом «Глина» на музыку «Сотворения мира» Мийо. Там речь шла о зарождении жизни. В «Быке на крыше», наоборот, я показываю то, что после жизни. Это два самостоятельных балета, но для меня они воспринимаются одним целым», — сказал Варнава.