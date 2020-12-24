Русский музей представит рисунки, живопись и гравюры из коллекции Клодтов XIX-XX веков

Выставка в залах музея будет действовать до 29 марта, сообщили в пресс-службе музея.

Выставка открылась в Русском музее в среду. На ней будут показаны произведения искусства, созданные представителями семьи баронов Клодтов фон Юргенсбург в разных жанрах.

Среди экспонатов — эскизы конных статуй, рисунки, гравюры и живопись. Центральное место на экспозиции отведено произведениям основателя династии, скульптора Петра Карловича Клодта (1805-1867). Родоначальник Клодтов был мастером-монументалистом, создателем анималистического жанра в русской станковой скульптуре, говорится в сообщении.

Посетители увидят модели конных групп, созданных скульптором для Аничкова моста в Петербурге, эскизы памятника императору Николаю I, а также редко выставляемую восковую модель памятника И.А. Крылову в Летнем саду.

В большой раздел экспозиции вошли работы живописцев семьи Клодтов, в том числе жанровые полотна сына скульптора, Михаила Петровича Клодта, и его племянника, пейзажиста Михаила Константиновича Клодта.

Экспозицию дополняют работы внука Павла Клодта — Николая Александровича Клодта (1865-1918), живописца и театрального художника, мастера импрессионистического пейзажа. Один из разделов выставки посвящен представителям династии Клодтов в развитии печатной графики. Имя Константина Карловича Клодта (1807-1879) связано с возрождением в середине XIX века искусства ксилографии (гравюры на дереве).