«Царское Cело» покажет дорожные сундуки императрицы Марии Федоровны

Ценные раритеты хранились в частном собрании, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Три дорожных сундука, купленных музеем, принадлежали императрице Марии Федоровне — супруге Александра III, матери Николая II.

«В следующем году мы откроем для посетителей личные интерьеры Николая II и Александры Федоровны в Александровском дворце, где сейчас ведется масштабная реставрация. Это наш стратегический объект — последний дом последнего российского императора, отсюда венценосная семья отправилась в ссылку», — пояснила директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

Сейчас перед экспертами стоит непростая задача наполнить пространство выставки предметами, которые бы передавали атмосферу этого места.

Все сундуки пронумерованы – на прямоугольных металлических накладках проставлены номера в единой стилистике: 17, 24, 26. На крышке сундука № 26 расположена овальная металлическая накладка с гравированным изображением монограммы вдовствующей императрицы Марии Федоровны: под императорской короной буква «Ф», обвитая лентой, образующей букву «М». Монограмма Марии Федоровны «МФ» в таком написании встречается на пасхальных яйцах, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе, а также на конвертах и бланках для письма вдовствующей императрицы.

Сундуки обтянуты кожей и усилены металлическими деталями; на торцах корпусов расположены металлические ручки, верхние крышки закрываются на две защелки и замок с навесным языком. Внутри сундуки обиты светлой тканью, крышки декорированы тесьмой в цвет ткани.

По центру крышек двух сундуков (№ 17 и 24) имеются овальные следы от утраченных накладок с владельческими знаками. Однако внутри сохранились бумажные овальные этикетки с фиолетовым оттиском (под двуглавым орлом «В. ДЕРИНГЪ / С.ПЕТЕРБУРГЪ / Литейный пр., домъ № 46»), которые свидетельствуют о том, что оба предмета происходят из одной мастерской.

Сундук № 26 сделан из аналогичных материалов. При создании всех трех предметов использованы те же стилистические приемы внутреннего оформления, технологические способы крепления частей и фурнитуры. Поэтому сундук № 26, скорее всего, также является изделием петербургской мастерской Вильгельма Деринга.

Имя Вильгельма Деринга впервые появилось в адресной книге «Весь Петербург» в 1895 году по адресу Литейный проспект, дом 46. В 1896-м в списке петербуржцев, занятых изготовлением дорожных вещей, в числе десяти фамилий вновь упомянут «Деринг, В. Литейный проспект, 46», а в алфавитном указателе жителей города значится «Деринг Вильгельм Федорович, чемоданный мастер». В 1899 году владелец мастерской, германский подданный Деринг получил звание поставщика Двора императрицы Марии Федоровны. В 1907 году владельцем мастерской указано другое лицо, а ее название приведено в кавычках «Деринг, В.».

Научным экспертам музея предстоит исследовать историю приобретенных предметов. После реставрации для придания экспозиционного вида сундуки будут представлены в Гардеробной Александровского дворца, говорится в сообщении.