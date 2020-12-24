Фильм-катастрофа «Огонь» с Хабенским, Добронравовым и Янковским выходит в прокат

Команда проекта стремилась свести к минимуму количество компьютерной графики, рассказал журналистам режиссер Алексей Нужный.

При создании сцен с пожарами использовался опыт таких мастеров, как Кристофер Нолан и Майкл Манн, отметил он. Кроме того, съемочную группу консультировали специалисты МЧС.

«Я люблю все натуральное, поэтому стремился сделать пожар таким, каким я видел его в карельских лесах», — поделился Нужный. При этом из-за стремления к натуральности в фильме действительно намного меньше компьютерной графики, чем могло быть, подчеркнул он. Вместо этого многие задачи реализовывались силами художников картины и пиротехников, пояснил режиссер.

Картина «Огонь» повествует о подвиге пожарных и спасателей. Роли в фильме исполнили Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Антон Богданов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Стася Милославская и другие артисты.

По словам режиссера, на съемках не поджигали ни одного живого дерева. Масштабная декорация была выстроена в павильоне с помощью спиленных деревьев. Артистам постоянно приходилось взаимодействовать с огнем, подчеркнул гендиректор студии «ТРИТЭ» Леонид Верещагин.