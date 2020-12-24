МХТ им. Чехова покажет премьеру спектакля «Месяц в деревне»

24.12.2020
Спектакль «Месяц в деревне» поставлен по пьесе Ивана Тургенева режиссером Егором Перегудовым.
Нынешний сезон 7 сентября открылся чеховской «Чайкой», важнейшей для Московского Художественного театра, отметила пресс-атташе. Новую постановку пьесы осуществил литовский режиссер Оскарас Коршуновас.
На постановку пьесы Ивана Тургенева «Месяц в деревне» был приглашен главный режиссер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Егор Перегудов, также известный своими работами в театрах «Студия театрального искусства» Сергея Женовача, «Современник» и «Сатирикон».