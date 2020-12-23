Следователи проверят дело вдовы актера, попавшей в психбольницу из-за элитной квартиры

Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.

По ее словам, интерес московских следователей вызвали статьи в СМИ, в которых говорится о ситуации с вдовой народного артиста СССР Николая Крючкова Лидией, попавшей в психбольницу.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила о том, что на фоне семейного спора из-за элитной трехкомнатной квартиры, расположенной в центре Москвы, дочь актера Николая Крючкова отправила его вдову в психиатрическую больницу.

По факту возможных противоправных действий в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой организована доследственная проверка, рассказала Иванова.

В рамках проверки следователями будут изучены все факты, изложенные в публикации. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.