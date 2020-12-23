В Петербурге пройдет концертная премьера оперы «Ночь перед Рождеством»

23.12.2020

Партию Солохи исполнит солистка Михайловского театра Олеся Петрова, рассказал ТАСС исполнительный директор Фонда FES Дмитрий Дедух.

Зимняя сказка «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова в концертном исполнении прозвучит в среду на сцене Большого зала филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Организатором премьеры стал Фонд поддержки музыкального искусства FES.

В числе участников концерта будет солистка Национальной оперы Украины Тамара Калинкина, которая привнесет в партию Оксаны много украинского колорита. Для концертного исполнения была разработана оригинальная световая партитура, которая создаст сказочное и рождественское настроение.

Партию Солохи исполнит солистка Михайловского театра Олеся Петрова, минувшей осенью отмеченная Национальной оперной премией «Онегин». Певица включила эту партию в свой репертуар впервые.

Также в опере прозвучат голоса солистов молодежного хора «СоГласие» и Санкт-Петербургского Государственного академического симфонического оркестра под управлением Михаила Татарникова.