В Петербурге пройдет концертная премьера оперы «Ночь перед Рождеством»

23.12.2020
Зимняя сказка «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова в концертном исполнении прозвучит в среду на сцене Большого зала филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Организатором премьеры стал Фонд поддержки музыкального искусства FES.
В числе участников концерта будет солистка Национальной оперы Украины Тамара Калинкина, которая привнесет в партию Оксаны много украинского колорита. Для концертного исполнения была разработана оригинальная световая партитура, которая создаст сказочное и рождественское настроение.
Партию Солохи исполнит солистка Михайловского театра Олеся Петрова, минувшей осенью отмеченная Национальной оперной премией «Онегин». Певица включила эту партию в свой репертуар впервые.
Также в опере прозвучат голоса солистов молодежного хора «СоГласие» и Санкт-Петербургского Государственного академического симфонического оркестра под управлением Михаила Татарникова.