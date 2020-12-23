СФ предлагает разрешить передачу частным школам объектов культурного наследия

Документ, подготовленный для направления в правительство, попал в распоряжение ТАСС.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова разработали законопроект, предусматривающий возможность передачи объектов культурного наследия в безвозмездное пользование частным учреждениям, работающим в сфере образования и культуры.

Законопроект ставит своей целью расширение перечня юрлиц, которым могут быть переданы в безвозмездное пользование объекты культурного наследия, включенные в реестр и находящиеся в государственной собственности. По выводам комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, такая мера будет иметь положительный результат, так как практика показывает, что длительное невовлечение объектов культурного наследия в оборот приводит к их разрушению, утрате предметов охраны или незаконному использованию.

В документе приводится пример исторического здания пуговичной фабрики братьев Бух в Санкт-Петербурге, переданного в аренду «Частной школе Шостаковичей». Школа обеспечила осуществление реконструкции здания с объемом инвестиций 230 млн рублей.

Как следует из пояснительной записки, только частных образовательных организаций в объектах культурного наследия в субъектах РФ сейчас насчитывается 178.