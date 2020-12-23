Археологи объяснили находку кувшина с останками младенца в древнем иудейском порту

Об исследовании экспертов Израильского управления древностей сообщается в журнале Atiqot.

Во время раскопок на территории израильского города Яффа специалисты обнаружили сосуд с останками младенца, а также множество исторических предметов. В древности Яффа был вторым по численности населения городом в Израиле, при этом одним из главных портов тогдашней Ойкумены.

Один из древнейших городов мира посещали корабли с паломниками, шедшими в Иерусалим. Сейчас Яффа объединен с Тель-Авивом в единый город Тель-Авив-Яффа.

В числе находок археологи нашли керамический кувшин, в котором находились останки младенца, умершего в бронзовом веке. Захоронение находилось на глубине около трех метров.

До сих пор неясно, почему младенцев в древности иногда хоронили таким образом. Как рассказал археолог Йоав Арбель, возможно, что из-за хрупкости детских тел люди чувствовали эмоциональную необходимость защитить останки малыша от воздействия грунта, даже если он уже мертв. Но можно сделать и другие интерпретации, отметил эксперт.

Например, округлые формы сосуда явно вызывают ассоциации с материнским лоном, поэтому смысл такого ритуала мог быть в том, чтобы символически вернуть младенца обратно в чрево Матери-Земли либо под защиту собственной матери.

Сосуд с младенцем был лишь одной из находок, найденных при раскопках. Также была найдена большая яма с осколками импортных амфор эллинистического периода IV-I века до н.э. Амфоры возрастом около 2300 лет использовались для хранения вина, они были сделаны на греческих островах Родосе и Косе. Это свидетельствует о том, что между Грецией и Яффой в то время были налажены надежные торговые пути.

Также археологи нашли древнегреческую мозаику у некрополя IV-V веков нашей эры. Надпись на ней гласила: «Будь мужествен всякий, кто здесь похоронен. Вот так!» Последняя присказка, по мнению экспертов, была равнозначна в то время сегодняшнему «Такова жизнь!», считает заведующий издательским отделом Управления Цви Гринхат.