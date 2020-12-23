В Оренбурге открыли мемориальную доску Льву Дурову

23.12.2020
Народный артист СССР покинул этот мир пять лет назад. В свое время он жил с родителями на Форштадте и часто вспоминал Оренбург.
В 2015 году к 70-летию Победы фонд «Евразия» и ГТРК «Оренбург» смогли записать детские воспоминания Дурова об оренбургском Форштадте. По его словам, здесь он мальчишкой воровал огурцы с товарищами, хулиганил и искал ядра пугачевских пушек.
В коронавирусный год «Евразия» не надеялся найти спонсоров, но помогли дочь писателя, журналиста и драматурга Юлиана Семенова Ольга и депутаты горсовета Константин Хитров и Артем Сафиуллин. Они откликнулись на просьбу замглавы Оренбурга Елены Ивановой поддержать проект.