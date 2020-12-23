Василий Лановой стал почетным гражданином Москвы

23.12.2020

Такое решение было принято в среду на заседании Московской городской думы.

Народный артист СССР Василий Лановой получил звание «Почетный гражданин Москвы». Основанием для такого решения столичные депутаты назвали его выдающийся вклад в развитие искусства театра и кино.

Решение озвучил председатель столичного парламента Алексей Шапошников в ходе заседания московского парламента. Проект постановления был внесен в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Инициативу поддержала комиссия Московской городской думы и правительство Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы». Также предложение получило поддержку комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Руководитель департамента культуры Александр Кибовский в ходе заседания сообщил, что Лановой — артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова уже более 60 лет.

Кроме того, актер работает завкафедрой сценической речи Театрального училища имени Бориса Щукина и возглавляет попечительский совет патриотической акции «Бессмертный полк».