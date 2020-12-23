Александр Калягин получил премию имени Волкова за развитие театрального искусства

23.12.2020
Как следует из документа, премии правительства России в области культуры за наиболее талантливые произведения и выдающуюся просветительскую работу в 2020 году получат 13 деятелей.
Премию имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства (3 млн рублей) получил глава Союза театральных деятелей (Всероссийское театральное общество) Александр Калягин. Пять премий «Душа России», по 500 тыс. рублей каждая, отметили заслуги в сфере развития народного творчества.
В номинации «Народное пение» такую премию получила Ольга Белякова, худрук народно-сценического казачьего ансамбля «Хуторок» пятигорского городского Дома культуры №1. Другую премию получила мастер в области декоративно-прикладного искусства, руководитель мастерской прикладного творчества «Параскева» нижегородского Комплексного центра социального обслуживания населения Ольга Бочарова. Она удостоена награды в номинации «Народный мастер».
Худрук хореографического ансамбля «Мы» Амурского областного Дома народного творчества Ольга Гаврилова получила награду в номинации «Народный танец».