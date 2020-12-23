Стивен Сигал бросил жену и улетел с новой девушкой в Дубаи

Актера заметили в Москве с новой пассией, стало известно PeopleTalk.

Как стало известно изданию, отношения кинозвезды с женой Батсухийн Эрдэнэтуяа расстроились. После этого танцовщица, с которой актер прожил десять лет и воспитывал общего сына, уехала из России к родным в Монголию.

Однако 68-летняя звезда фильмов «В осаде» и «Приказано уничтожить» не стал впадать в депрессию. Вместо этого он, по данным издания, улетел отдыхать в Дубаи с новой возлюбленной, поставив вопрос об отношениях с женой на паузу.

Американский актёр стал гражданином России в 2016 году. В этом году он планировал отмечать Рождество и Новый год вместе с семьей в своем доме в Подмосковье. Однако разрыв с Батсухийн Эрдэнэтуяа нарушил эти планы.