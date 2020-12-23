Актер Артем Глухов стал жертвой мошенника, взломавшего аккаунт его друга

О происшествии с артистом Московского нового драматического театра стало известно «МК».

Как выяснилось, в минувший вторник актер обратился в полицию с заявлением. В нем он сообщил, что неизвестный обманом выманил у него 10 тыс. рублей.

По словам Глухова, мошенник написал ему с аккаунта друга в соцсети и попросил помочь с деньгами. Актер перевел деньги, однако вскоре выяснилось, что реальный человек, которому принадлежала страница, ничего об этом не знал.

Как было установлено, мошенник взломал аккаунт друга Глухова, чтобы ввести жертву в заблуждение.

Артем Глухов сыграл роли в нескольких сериалах. Самый известный из них — «Ивановы-Ивановы»/