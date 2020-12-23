Алексей Воробьев сыграет агента КГБ в голливудском фильме «Рейган»

Актер снимется в биографической драме о жизни одного из американских президентов, сообщает портал Variety.

В новой ленте Воробьев исполнит роль молодого политического лидера и будущего президента России. Его главным коллегой будет отец Анджелины Джоли и обладатель «Оскара» Джон Войт.

Картина расскажет о сороковом президенте США Рональде Рейгане, которого сыграет Войт. Ставить фильм будет Шон Макнамара, знакомый зрителям по фильмам «Зак и Коди: Все тип-топ», «Кошки против собак 3» и другим.

В картине также снимаются Пенелопа Энн Миллер, Мана Сувари, Деннис Куэйд и Кевин Диллон.

«Мы рады тому, что Алексей вошел в нашу команду. Он совершенно точно привносит в характер персонажа силу и уравновешенность», — подчеркнул Макнамара.

«Рейган» станет не первым американским проектом, в котором снимается Воробьев. Ранее он участвовал вместе со Стивом Кареллом и Джоном Малковичем в сериале «Космические силы» и других проектах.