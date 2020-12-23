Коллективы из семи регионов России собрались на фестиваль народного творчества в Грозном

23.12.2020
Межрегиональный фестиваль народного художественного творчества «Мир талантов» собрал около 200 участников со всей страны. В течение трех дней их коллективы показывали свои способности в театральной, инструментальной, хореографической и вокальной номинациях.
«Праздник завершился гала-концертом участников фестиваля, который стал последним фестивалем уходящего года», — отметили в пресс-службе.
Проект реализовали на средства гранта организации «Российский фонд культуры». В рамках смотра прошли конкурсные прослушивания в формате театральных представлений и концертных выступлений.