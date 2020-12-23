Пугачева, Валерия и Охлобыстин могут стать депутатами Госдумы от «Единой России»

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои осведомленные источники.

В 2021 году в Госдуму, кроме названных звезд, кандидатами в депутаты также могут быть выдвинуты другие российские деятели эстрады и спорта. Среди них шоумен Павел Воля, футболист Игорь Акинфеев и телеведущий РЕН ТВ Анатолий Вассерман.

По сведениям источников издания, переговоры с известными лицами о выдвижении ведет партия «Единая Россия». В партии планируют составить окончательный список звезд, которые будут представлять ЕР на выборах, к концу января или началу февраля.

Переговоры о выдвижении также велись с сыроваром Олегом Сиротой и бывшим главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым.