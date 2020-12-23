Писательница Мария Купчинова и чтец Олег Троицкий награждены премией «Электронная буква»

23.12.2020
Премия вручается независимым авторам и чтецам из разных стран мира, которые опубликовали произведения на русском языке.
Премию «Электронная буква» писательница Мария Купчинова получила за повесть «В поисках цветущего папоротника». Книга представляет собой удивительную военно-бытовую, семейно-историческую повесть, наполненную калейдоскопическим набором интересных и насыщенных событий, отметила член жюри музыкант Светлана Сурганова. «Я хочу подчеркнуть невероятную поэтичность этого прозаического текста», — сказала она.
Музыканта и композитора Олега Троицкого жюри признало лучшим чтецом. Троицкий сам создает музыкальные фрагменты для обогащения смысловой палитры озвучиваемых им книг.
Литературная премия «Электронная буква» учреждена компанией «ЛитРес» в 2011 году. С 2017 года премию начали вручать независимым чтецам и авторам книг.