Писательница Мария Купчинова и чтец Олег Троицкий награждены премией «Электронная буква»

23.12.2020

Церемония вручения наград прошла в онлайн-формате, сообщили организаторы.

Премия вручается независимым авторам и чтецам из разных стран мира, которые опубликовали произведения на русском языке.

Премию «Электронная буква» писательница Мария Купчинова получила за повесть «В поисках цветущего папоротника». Книга представляет собой удивительную военно-бытовую, семейно-историческую повесть, наполненную калейдоскопическим набором интересных и насыщенных событий, отметила член жюри музыкант Светлана Сурганова. «Я хочу подчеркнуть невероятную поэтичность этого прозаического текста», — сказала она.

Музыканта и композитора Олега Троицкого жюри признало лучшим чтецом. Троицкий сам создает музыкальные фрагменты для обогащения смысловой палитры озвучиваемых им книг.

Литературная премия «Электронная буква» учреждена компанией «ЛитРес» в 2011 году. С 2017 года премию начали вручать независимым чтецам и авторам книг.