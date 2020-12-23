В московском музее «Царицыно» покажут керамику Пикассо, Врубеля и Сомова

Вернисаж выставки «Керамика. Парадоксы» пройдет онлайн, сообщает пресс-служба музея.

Выставка посвящена художественной керамике XX — начала XXI века. Она пройдет в формате онлайн на сайте музея-заповедника «Царицыно» и в соцсетях.

После ухудшения обстановки с распространением коронавирусной инфекции музей-заповедник «Царицыно» вместе с другими музеями Москвы приостановил прием посетителей по указу городских властей. Ограничения были введены с 16 ноября по 15 января.

«В 18:00 в социальных сетях музея, в том числе в Facebook, Instagram, VKontakte, Одноклассниках и YouTube, и на сайте начнется прямая трансляция с открытия выставки», — говорится в сообщении музея.

Экспозицию составили более 150 предметов из российских музеев и частных собраний, в том числе работы Пабло Пикассо, Фернана Леже, Константина Сомова, Михаила Врубеля, Александра Задорина и других художников. Зрители узнают о том, как придумывали и создавали выставку, на какие вопросы дают ответ представленные экспонаты.