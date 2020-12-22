В петербургском БДТ опровергли госпитализацию актера из «Тайн следствия»

Актер здоров, рассказали «Петербургскому дневнику» в пресс-службе театра.

Ранее сообщалось, что артист Алексей Фалилеев во время репетиции в Большом драматическом театре имени Товстоногова получил сотрясение мозга, упав на сцене, и был госпитализирован.

В БДТ пояснили, что на самом деле артист почувствовал себя плохо по дороге в театр, где ему вызвали скорую помощь. Осмотрев Фалилеева, врачи отпустили его, сейчас актер чувствует себя хорошо и продолжил работу.

В настоящее время Алексей Фалилеев участвует в репетициях премьеры спектакля «Водевиль Дилетант». Первый показ спектакля состоится 27 декабря.