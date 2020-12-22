Маковецкий пошутил о своем излечении от коронавируса за 11 дней

Артист собирается выйти на сцену Театра им. Вахтангова уже 26 и 29 декабря, рассказал он ТАСС.

Маковецкий рассказал, что первый тест, который стал положительным, он сдал 9 декабря. 20 декабря он сдал повторный тест, который показал отрицательный результат.

Актер пожелал всем скорейшего выздоровления от коронавируса и призвал быть разумными и беречь себя. «Будьте аккуратными, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, потому что с этой заразой еще очень много неизвестного», — поделился артист.

По словам актера, врачи разрешили ему сняться 23 декабря с мониторинга. «С 24 декабря могу выходить на свободу с чистой совестью», — пошутил артист.

«Надеюсь, что 26 декабря я выручу свой родной Вахтанговский театр и сыграю под замену спектакль «Дядя Ваня», потом 29 декабря тоже выйду в этом спектакле», — рассказал Маковецкий.