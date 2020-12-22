Адвокат потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым пожелал ему удачи

Письмо Александра Добровинского попало в распоряжение РИА Новости.

Адвокат представлял потерпевших в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова. По его словам, он получил от актера письмо с извинениями и решил открыто ответить на него.

Ранее Добровинский рассказал, что Ефремов принес ему извинения. Поводом для этого стали нелицеприятные реплики актера в адрес защитников интересов потерпевших, сделанные в ходе судебного процесса.

По словам Добровинского, письмо Ефремова с извинениями стало для него неожиданным. Однако юрист подчеркнул, что все происходящее было для него только работой.

«Вы просите, чтобы я не таил на вас зла, но я никогда и не таил на вас зла, я лишь выполнял свою работу. А она заключалась в том, чтобы помочь моим доверителям», — подчеркнул Добровинский. В заключение юрист пожелал актеру удачи и выразил надежду, что тот сможет выйти из этой ситуации с достоинством.