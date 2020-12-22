Сочинский музыкант Никита Свалухин победил на фестивале киномузыки «Soundtrack»

22.12.2020
Победителя фестиваля музыки в кино объявили на финальном онлайн-концерте. Никита Свалухин исполнил кавер на песню «Нежность» из фильма Киностудии имени М. Горького «Три тополя на Плющихе».
Музыкант получит главный приз фестиваля — 100 тыс. рублей от молодежного комьюнити @bigteambooking, которые он сможет потратить на продвижение и творчество.
Всего на фестиваль было подано более 200 заявок из разных городов России, в том числе таки, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Уфа, Казань и другие. Кроме того, работы прислали участники из США, Италии и Украины, придав этим фестивалю международный статус.
Финалистами конкурса стали шесть участников, в том числе Гульназ Шакирова, Алена Чайка, Полина Чусовитина, Станислав Иванов, Никита Свалухин, Мари Тодуа и Анна Якубук.