Большой театр начинает новогоднюю серию показов балета «Щелкунчик»

С 22 декабря по 6 января для зрителей пройдут 20 представлений, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

Показы начнутся во вторник и будут идти на Исторической сцене ГАБТ в постановке хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. Балет «Щелкунчик» становится хедлайнером новогодней афиши ГАБТ по сложившейся традиции уже много лет, сказала Новикова.

По ее словам, в этот раз Большой театр в декабре и январе покажет «Щелкунчика» 20 раз подряд. Премьера балета, созданного по мотивам повести-сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» на музыку Петра Чайковского, состоялась в Большом театре 12 марта 1966 года.

С тех пор «Щелкунчик» постоянно присутствует в репертуаре ГАБТ на протяжении уже более полувека, оставаясь одним из самых востребованных спектаклей, отметила собеседница журналистов. Несмотря на строгие ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, билеты на балет были раскуплены моментально и полностью.