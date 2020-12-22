Одиноким россиянам посоветовали отметить Новый год «театром одного актера»

Такую рекомендацию психолог Александра Кондрахина дала в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Эксперта спросили о том, как одиноким россиянам, из-за пандемии и риска инфекции вынужденно остающимся на праздники дома, провести Новый год, ведь многие не поедут к родственникам и не смогут принять гостей, опасаясь коронавируса.

По словам Кондрахиной, особых рекомендаций в этом случае нет, так как все они касаются и одиночек, и семейных людей. «Важно понимать отличие человека-одиночки от одинокого человека», — подчеркнула психолог.

Одиночка — тот, кто еще не находится в отношениях или только начинает их, либо вообще не ищет близкого человека. Подобным людям комфортно проводить время и с самим собой, и в компании.

Напротив, одинокий человек — в большей степени психологическое состояние, носители которого чувствуют периодические спады настроения и внутреннюю пустоту. Поэтому им необходимо присутствие рядом других людей, которые могли бы их развлечь и развеселить.

«Но и в том и в другом случае новогодний праздник должен состояться. Чтобы он не был испорчен, посмотрите на создавшуюся ситуацию как на некий квест — необычное, нестандартное проведение Нового года», — добавила Александра Кондрахина.

Прежде всего нужно создать праздничное настроение, привести квартиру в порядок, выбросить все старое и ненужное, украсить жилье гирляндами и новогодними шарами, нарядить елку.

Во-вторых, нужно празднично одеться, составить праздничное меню, созвониться с родителями и друзьями в новогоднюю ночь по Skype, Zoom, WhatsApp и т.п.

«Поиграйте в «театр одного актера». Приготовьте для себя подарок, помимо праздничного наряда, упакуйте его в красивую обертку и положите под елочку. А как прозвучит последний бой курантов, достаньте его и порадуйтесь. Можно сфотографировать подарок и выложить его в соцсети с заголовком, например: «А мне Дед Мороз подарил...!» и так далее», — советует психолог.