Познер поддержал раздачу госденег обедневшим артистам

Телеведущий сообщил об этом в своем блоге «Познер Online».

В своей публикации Владимир Познер предложил поддержать артистов, лишившихся доходов из-за ограничений в период пандемии коронавируса. По его мнению, государство обязано помогать тем, кто в условиях кризиса в наибольшей степени пострадал и продолжает страдать.

Эта проблема касается многих людей, работающих в сфере концертно-театральной деятельности, отметил телеведущий. «Начиная с промоутеров и артистов и кончая техническим персоналом», — добавил Познер.

Власти должны помогать таким людям, однако нужно сначала определиться, в какой степени государство реально в состоянии помогать, какими реальными ресурсами для этого оно обладает, оговорился Познер.