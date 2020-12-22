Вдова и дочь Баталова заразились коронавирусом и прекратили борьбу за наследство

Гитана Леонтенко вместе с дочерью Марией болеют COVID -19, сообщила адвокат семьи актера Алексея Баталова Юлия Антонова.

Родные покойного актера продолжат борьбу за его имущество после выздоровления, отметила юрист. Для этого Гитане необязательно встречаться с фигурантами дела о мошенничестве — артисткой Натальей Дрожжиной и ее мужем, юристом Михаилом Цивиным.

Стороны могут независимо оформить все необходимые документы у нотариуса в разные дни, пояснила адвокат. По словам Антоновой, психологически семья Баталова давно уже простила своих обидчиков, но на необходимость оформить соответствующие документы это никак не влияет.

«По-христиански они уже простили их давным-давно и зла не держат, но это преступление публичное, поэтому забрать заявление невозможно в силу закона», — пояснила юрист.

Актер Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Осенью 2020 года ухаживавших за его вдовой и дочерью Дрожжину и Цивина задержали следователи, предъявив обвинение в мошенничестве. По выводам следствия, они обманом лишили родных актера его наследства.