Джордж Клуни признался, что разыгрывает детей ради их веры в Санту

Об этом актер рассказал в передаче The Late Show, сообщает Daily Mail.

В ходе беседы с ведущим шоу актер поведал о том, как поддерживает у своих детей веру в существование Санта Клауса. Актер продвигал на шоу свой новый фильм «Полуночное небо», премьера которого на Netflix состоится 23 декабря.

В преддверии Рождества и Нового года Клуни рассказал зрителям, что он делает для того, чтобы его трехлетние близнецы Александр и Элла хорошо себя вели в ожидании праздника.

Когда дети просыпаются утром, они начинают переговариваться друг с другом, поэтому их хорошо слышно за дверью, рассказал актер. «В этот момент я встаю перед их комнатой и говорю: «Привет, Санта!» И тот отвечает: «Хо, хо, хо». Тогда я спрашиваю у него: «Что ты тут делаешь?», а он отвечает: «Я просто хочу проверить, хорошо ли эти дети ведут себя», — рассказал актер.

На это дети доверчиво отвечают: «Конечно хорошо, Санта!» После этого они так прекрасно себя ведут, что просто невозможно поверить в это, поделился Клуни.