В Москве представили картину «Последний богатырь: Корень зла»

Фильм создавался с участием Disney и телеканала «Россия 1», сообщили организаторы.

В широкий прокат лента выйдет 1 января 2021 года. Картина стала продолжением успешного фэнтези «Последний богатырь», говорится в сообщении.

Во второй части сыну Ильи Муромца Ивану предстоит принять участие в богатырских играх, а затем вступить в бой с древним злом. Режиссер Дмитрий Дьяченко рассказал ТАСС, что надеется на успех фильма, потому что он простой, душевный и веселый.

«В нем много задорного и радостного, и я надеюсь, что зритель увидит его таким. Очень много тяжелого и трудного произошло в 2020 году, и мне хочется, чтобы он закончился каким-то радостным событием, и им стала бы наша картина», — отметил Дьяченко.

Гендиректор занимавшейся производством фильма компании Yellow, Black and White Денис Жалинский выразил надежду, что картина зарядит зрителей положительной энергией. Замгендиректора ВГТРК продюсер Антон Златопольский заявил, что продолжение сказки получилось даже интереснее и ярче, чем первый фильм.

Роли в фильме исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Елена Валюшкина и Кирилл Зайцев.