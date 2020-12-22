Никита Михалков снова перенес свой юбилей и премьеру спектакля «12»

Новая дата назначена на 21–22 апреля, рассказали в понедельник в пресс-службе режиссера.

21 октября режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков отметил свое 75-летие. Однако из-за пандемии коронавируса он решил перенести премьеру нового спектакля и празднование своего юбилея на середину декабря.

Но и теперь ситуация с распространением инфекции не позволила режиссеру реализовать задуманные планы. В связи с сохраняющейся угрозой было решено еще раз перенести премьеру спектакля «12» и празднование приуроченного к ней юбилея на 21–22 апреля 2021 года в «Зарядье», сообщили в пресс-службе.

«Даты предварительные и могут быть скорректированы в зависимости от того, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом», — объяснили в пресс-службе режиссера.

Одну из ролей в спектакле исполнит Николай Бурляев. Александр Адабашьян согласился играть того же персонажа, что и в кино.