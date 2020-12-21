Архив президента Пушкинского музея Ирины Антоновой оцифруют и выложат в онлайн

21.12.2020
По ее словам, Пушкинский музей создаст специальную онлайн-платформу для того, чтобы предоставить пользователям Сети архив с материалами выдающегося деятеля культуры.
Ирина Антонова скончалась в Петербурге 30 ноября 2020 года. Часть ее архива хранится ейчас в музее, другая часть скоро появится в нем вместе с большой базой и исследованием, сказала Лошак.
Ранее в музее сообщили о намерении сделать кабинет, в котором работала Антонова, мемориальным пространством памяти всех директоров учреждения. Имя Антоновой предлагается присвоить Галерее искусства старых мастеров на Волхонке.
Планируется также установка мемориальной доски на здании музея. В следующем году состоится ряд мероприятий памяти Ирины Александровны.