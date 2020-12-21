Актер петербургского БДТ получил сотрясение мозга прямо на сцене

Артист Алексей Фалилеев пострадал во время репетиции спектакля, передает Пятый канал.

В ходе репетиции на второй сцене БДТ артист упал с высоты своего роста, ударившись головой. После этого он был доставлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, где у него диагностировали ушиб затылочной части головы и ЗЧМТ (сотрясение мозга).

Алексей Фалилеев родился в Архангельске 27 апреля 1960 года. В 1981 году окончил ЛГИТИиК. В БДТ поступил в 1987 году.

Кроме работы в театре, Фалилеев снимался в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Литейный», «Морские дьяволы», «Опера 2» и «Улицы разбитых фонарей».