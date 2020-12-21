Маковецкий пожаловался на отца, бросившего беременную мать на пороге ЗАГСа

Актер рассказал о трагической истории своей семьи в эфире «Судьба человека».

По словам Маковецкого, мать воспитывала его в одиночестве. Отец пришел в ЗАГС с матерью Маковецкого, попросил остаться, но после этого пошел и забрал заявление.

«Они сделали вид, что поженились. А потом он ушел», — рассказал артист.

Маковецкий признался, что до сих пор обижен на отца, поступившего так с беременной матерью. В последние годы жизни матери отец приезжал к ней, привозил картошку и гостинцы, но никогда не переступал порог, если дома был маленький Сергей.

«Мама умерла в 2001 году. 19 лет прошло, а я до сих пор не могу ни принять это, ни понять. Для меня это до сих пор необъяснимо», — сказал артист.

Начав розыски отца, Маковецкий узнал его имя и попытался встретиться, но в этот момент заболел. Когда же у него снова появилась возможность, выяснилось, что за это время отец умер.