Пушкинский музей получил субсидию правительства в 250 млн рублей

21.12.2020
Дополнительную субсидию выделили учреждению для компенсации выпадающих доходов во время закрытия из-за пандемии коронавируса.
В настоящее время Пушкинский музей вместе с остальными федеральными музеями в Москве закрыт для посетителей. Ограничения были введены приказом Минкультуры России на период с 16 ноября по 15 января.
Вследствие этого внебюджетные доходы учреждения упали в 3,5 раза, на 90% сократилась спонсорская поддержка, говорится в презентации музея к пресс-конференции в понедельник.
В текущем году музей работал в течение лишь 177 дней. Посетителей за это время было в три раза меньше, чем обычно, — около 500 тыс. человек.