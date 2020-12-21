Пушкинский музей получил субсидию правительства в 250 млн рублей

21.12.2020

Об этом сообщили журналистам в музее в понедельник.

Дополнительную субсидию выделили учреждению для компенсации выпадающих доходов во время закрытия из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время Пушкинский музей вместе с остальными федеральными музеями в Москве закрыт для посетителей. Ограничения были введены приказом Минкультуры России на период с 16 ноября по 15 января.

Вследствие этого внебюджетные доходы учреждения упали в 3,5 раза, на 90% сократилась спонсорская поддержка, говорится в презентации музея к пресс-конференции в понедельник.

В текущем году музей работал в течение лишь 177 дней. Посетителей за это время было в три раза меньше, чем обычно, — около 500 тыс. человек.