Частные цирки России смогут подать заявки на субсидии правительства

18.12.2020
Субсидию предоставляют на содержание и кормление животных, уточнили в Минкультуры. Подать заявку на нее могут российские частные цирки, пострадавшие из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.
«Субсидия предоставляется на содержание и кормление животных негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям, использующим животных в сфере циркового искусства и зарегистрированным на территории Российской Федерации не позднее 1 апреля 2020 года», — уточняется в сообщении Минкультуры.
Сбор заявок ведет Ассоциация передвижных цирков. Средства будут выделены из резервного фонда правительства России по правилам, утвержденным председателем правительства Михаилом Мишустиным.Чтобы принять участие в отборе, требуется предоставить ассоциации полный пакет документов, список которых опубликован на сайте https://apcrf.ru.