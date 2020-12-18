Частные цирки России смогут подать заявки на субсидии правительства

Сбор заявок продлится до 23 декабря, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ в пятницу.

Субсидию предоставляют на содержание и кормление животных, уточнили в Минкультуры. Подать заявку на нее могут российские частные цирки, пострадавшие из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

«Субсидия предоставляется на содержание и кормление животных негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям, использующим животных в сфере циркового искусства и зарегистрированным на территории Российской Федерации не позднее 1 апреля 2020 года», — уточняется в сообщении Минкультуры.

Сбор заявок ведет Ассоциация передвижных цирков. Средства будут выделены из резервного фонда правительства России по правилам, утвержденным председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Чтобы принять участие в отборе, требуется предоставить ассоциации полный пакет документов, список которых опубликован на сайте https://apcrf.ru.