В Мариинском театре открывается фортепианный фестиваль

Смотр начнется 19 декабря, сообщила пресс-служба театра.

Международный фортепианный фестиваль Мариинского театра в свой юбилейный сезон сменит привычное название «Лики современного пианизма» и в 15-й раз состоится как фортепианный фестиваль «Мариинский».

Основанный в 2011 году, фестиваль проводится каждый год в одну или две сессии. В сезоне 2020-2021 годов он снова состоится дважды, в декабре 2020-го и весной 2021 года.

В зимнюю программу войдут выступления Вадима Холоденко, Никиты Абросимова, Дмитрия Шишкина, а также израильского дирижера и пианиста Лахава Шани.

Несколько вечеров будут посвящены главному музыкальному юбилею уходящего года – 250-летию Бетховена. На открытии фестиваля 19 декабря прозвучат Пятый фортепианный концерт Бетховена и Первая симфония Брамса (дирижер Ханс фон Бюлов, современник Брамса, назвал ее «Десятой симфонией Бетховена»).

Солировать будет серебряный призер конкурса им. Чайковского 2019 года Дмитрий Шишкин. Он выступит и на следующий день с программой, состоящей из произведений Шопена, Метнера, Скрябина, Прокофьева и Рамо.