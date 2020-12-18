РГБ получила диплом премии правительства России в области качества в 2020 году

Решение было принято на заседании Совета по присуждению премий правительства России, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Перечень лауреатов и дипломантов престижной награды 2020 года был определен путем закрытого голосования.

Премия каждый год присуждается организациям на конкурсной основе за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг. В 2020 году диплом впервые получила Российская государственная библиотека.

«Мы благодарны за высокую оценку нашей деятельности и конечно, будем стремиться и дальше ее совершенствовать. Для нас жизненно важно регулярно проводить такую «диагностику» качества – библиотека, работает с людьми, а это в свою очередь, накладывает большую ответственность и помогает нам быть гибкими и вовремя реагировать на вызовы времени», — рассказал директор учреждения Вадим Дуда.

Для участия в конкурсе потребовался системный анализ деятельности библиотеки и в рамках самооценки, и со стороны экспертной комиссии. Была проведена всесторонняя оценка работы библиотеки в соответствии с установленными критериями, в том числе проанализированы такие аспекты, как политика в области качества, удовлетворенность сотрудников и посетителей, качество предоставляемых услуг и другие.