Дача купца Кочкина в Сестрорецке будет восстановлена по программе «Рубль за метр»

Объект сдали в аренду на 49 лет, сообщает пресс-служба Смольного.

Победитель торгов, ставший новым арендатором, обязан будет в течение семи лет отреставрировать здание. После этого ему будет дано право в течение 42 лет выплачивать льготную арендную плату здания в размере одного рубля за квадратный метр.

Деревянная дача была построена в стиле модерн на улице Максима Горького в 1906-1909 годах на участке земли в историческом районе Канонерка. Объект сохраняет градостроительное и средообразующее значение, являясь элементом деревянной застройки у станции Курорт, отмечает КГИОП.

В 1925 году советские власти разместили в здании детский дом. После Великой Отечественной войны дача использовалась санаторием «Сестрорецкий курорт», пока не пришла в негодность.