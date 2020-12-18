В Швеции снимут «кровавую» адаптацию Шекспира с Гамлетом-женщиной

Главную роль в фильме сыграет звезда «Девушки с татуировкой дракона» Нуми Рапас, пишет Deadline . com .

Адаптацию пьесы «Гамлет» будет снимать шведский режиссер иранского происхождения Али Аббаси. «Шекспир украл у нас историю Гамлета. Настало время вернуть ее и сделать свою версию, столь кровавую и безумную, что заставит его перевернуться в могиле. Сделаем Гамлета великим снова!» — заявил режиссер.

Нуми Рапас заявила, что сняться в главной роли в «Гамлете» — это ее мечта. По ее словам, она в предвкушении работы с Али и Meta Film, которые она считает «творческим союзом величайшего уровня».

Актриса считает коллектив проекта смелыми людьми, которые настроены новаторски, при этом держат высокие стандарты в работе. По ее словам, реализовать на экране вместе с этими специалистами датскую историю со скандинавскими корнями — «настоящая мечта».