Создатель первого отряда каскадеров СССР Александр Массарский умер в 92 года

Актер работал над созданием более чем 260 фильмов, сообщается на страничке комитета по физической культуре и спорту Петербурга в «ВКонтакте».

Заслуженный работник физкультуры и спорта РФ, Заслуженный тренер России по самбо и дзюдо, один из основателей отечественной школы каскадёрского киноискусства умер 18 декабря.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, многочисленным ученикам и коллегам», — говорится в сообщении комитета.

Александр Массарский родился 5 мая 1928 года. Прошел Великую Отечественную войну, после которой поступал в Ленинградский театральный институт.

Однако в актеры Массарский не попал по конкурсу. После этого он стал инженером, но продолжал заниматься борьбой и самбо, работал тренером.

В 1949 году ленинградских самбистов пригласили для участия в рукопашных схватках в кинокартине «Звезда». Так Массарский остался в отечественном кинематографе на полвека, приняв участие в создании более чем 260 фильмов в качестве режиссёра трюковых сцен, каскадёра, кинооператора подводных и других трюковых съемок.