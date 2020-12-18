В театре «Санктъ-Петербургъ Опера» представят премьеру «Электры» Рихарда Штрауса

Постановщиком выступил худрук труппы, народный артист России Юрий Александров, передает ТАСС.

По словам Александрова, тема спектакля близка к реалиям сегодняшнего времени. «Дети убивают своих родителей — это совсем недавно было в нашей реальной жизни», — сказал он.

Худрук напомнил о сюжете новостей, в котором три сестры убили своего отца. По его словам, эта история сильно отозвалась в его сердце своим созвучием с «Электрой».

«Мы живем в обществе, где легко рушатся семейные отношения, где сын может поднять руку на мать, дочь может поднять руку на отца. Исследовать этот процесс мне показалось интересным»,— пояснил Юрий Александров в беседе с журналистами.

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» — не просто площадка для режиссерских амбиций, но прежде всего школа для артистов, которым предстоит здесь овладеть многими стилями, отметил режиссер. «Мы уже поем Бриттена, поем Верди, Пуччини, Моцарта. Но ничего подобного "Электре" у нас не было за все 30 лет. Поэтому было желание окунуться в эту экстремальную ситуацию, в эту экспрессионистическую музыку», — подчеркнул Александров.