Выставка «Театр Александра Бенуа. Мания Петрушки» открывается в Петербурге

Экспозиция посвящена 150-летию со дня рождения художника, сообщили в пресс-службе музея.

Выставка сосредоточена на театральном наследии Александра Бенуа. Представлены фотографии и эскизы, сценические костюмы и макеты из более чем 20 спектаклей, оформленных художником.

Среди них и его первые опыты на Императорской сцене, например опера Рихарда Вагнера «Гибель богов», и работы последних лет, выполненные для миланского театра Ла Скала и труппы крупнейшего американского импресарио XX века Сола Юрока.

Наиболее подробно показаны материалы к балету «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского, который стал самым значимым спектаклем в творчестве Александра Бенуа. Для него художник создал не только оформление, но и либретто, отметили в пресс-службе.

Также представлены эскизы Бенуа к спектаклям Мариинского театра, труппы Иды Рубинштейн, Ballets Russes Сергея Дягилева и Парижской оперы. Показаны и материалы художника, созданные для его собственных постановок на сцене Московского художественного театра и Большого драматического театра в Петрограде.