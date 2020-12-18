Лановой выступил за возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку

Об этом актер театра и кино сообщил Общественной службе новостей.

Революционер, основатель и глава ВЧК Феликс Дзержинский был героем России и СССР, поэтому его памятник нужно вернуть на Лубянку, считает артист.

Ранее Общероссийская организация «Офицеры России» обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку законности сноса памятника Феликсу Дзержинскому в 1991 году.

Василий Лановой заявил, что обрадовался бы возвращению памятника на его первоначальное место. По его словам, личность Дзержинского является «близкой» ему.

«Возвращение памятника Феликсу Дзержинскому я поддерживаю. Безусловно. Я, кстати, дважды в фильмах играл Дзержинского и для меня это очень близкая фигура», — отметил актер.

Лановой не считает Дзержинского спорной личностью. По его мнению, действия главы ВЧК объяснялись желанием добра. «Я думаю, что Россия всегда имела героев, которые никогда не думали вредить обществу и всегда хотели ему только добра», — подчеркнул артист.