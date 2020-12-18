В Израиле нашли захоронение библейских «Ромео и Джульетты» возрастом более 3 тыс. лет

Находку сделали в местности Вифсаида, сообщает издание Live Science .

В ходе раскопок археологи обнаружили останки двух подростков мужского и женского пола, похороненных бок о бок, причем рука юного мужчины лежала на теле девушки. Это дало повод ученым назвать пару «Ромео и Джульетта».

Археологи уверены, что молодые люди умерли одновременно, хотя останки не сохранили указаний на причины смерти. Анализ скелетов показал, что юноша был зрелым подростком, в то время как возраст девушки составлял около десяти лет.

«На скелетах не было найдено никаких следов травм. Мы не имеем никакого понятия о том, что их убило», — подчеркнул профессор университета Небраски и руководитель проекта Рами Арав.

Погребение не содержало никаких предметов или погребальных приношений, поэтому ученые не могут даже предположить, к какому социальному слою относились погребенные.

Единственное, что удалось установить по контексту культурного слоя погребения, молодые люди жили в период истории, когда Вифсаида была населена арамейцами. Этот народ поклонялся Богу Луны, две каменные стелы с изображением которого были найдены поблизости. В то время Вифсаида была столицей царства Гешур, несколько раз упоминающегося в еврейской Библии и воевавшего с Израилем.