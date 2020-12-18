Человеческое сердце сохранилось в свинцовой могиле аристократа XVII века

Об исследовании сотрудников Национального института превентивных археологических исследований Франции сообщается на сайте Inrap.

В ходе раскопок на площади Сен-Жермен во Флерсе, на месте средневековой церкви, археологи обнаружили два свинцовых антропоморфных саркофага, датированные XVII-XVIII веками. В одном из них лежала урна в форме сердца, так называемый «кардиотаф».

Внутри гробов были найдены скелеты взрослых людей, черепа которых были вскрыты при погребении для извлечения мозга и бальзамирования. В свою очередь, это говорит о высоком статусе погребенных людей. По мнению экспертов, они могли быть представителями графов или баронов.

Кардиотафы часто встречаются в приходских и монастырских церковных захоронениях Средневековья. Их использовали для сохранения сердца умершего человека после того, как в ходе бальзамирования его внутренние органы были извлечены из тела. Такая практика была обычной для европейских элит между XVI и XVIII веками.

Найденный кардиотаф вскрыли с помощью электрической циркулярной пилы. В нем нашли наполнитель из зернистого рыхлого материала коричневого цвета, с приятным ароматом.

Внутри наполнителя лежало мумифицированное человеческое сердце. Ученые извлекли из него образец ДНК, чтобы сравнить с образцами ДНК найденных в гробах двух человек.

Ученые собираются выяснить состав ингредиентов, которые использовались для мумификации и бальзамирования, а также состав наполнителя, который на долгие века обеспечил удивительную сохранность сердца. По мнению экспертов, использовалась смесь разных растений, о чем говорит сильный запах перечной мяты и гранулированное вещество, которое может быть зернами пыльцы.