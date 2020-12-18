Масштабы похорон Гафта побили рекорды Троекуровского кладбища

Прощание с актером прошло 15 декабря и удивило работников некрополя, пишет издание «Дни.ру».

Церемония прощания со знаменитым артистом состоялась в театре «Современник». Артиста похоронили на Троекуровском кладбище, которое считается филиалом Новодевичьего.

Здесь покоится прах таких прославленных актеров и режиссеров, как Николай Караченцов, Марина Голуб, Александр Лазарев, Вера Глаголева, Дмитрий Брусникин и Сергей Юрский, напоминает издание.

Могилу Гафта засыпали специально привезенным для этого белым песком и украсили еловым лапником. Сверху возложили цветы — такого обилия цветов на одной могиле не видели уже давно, сказали сотрудники ритуального агентства. Траурные венки Гафту передали «Мосфильм», «Ленком», Театр Олега Табакова, Театр имени Ермоловой, Мастерская Петра Фоменко, поэт Михаил Гуцериев, министр обороны Сергей Шойгу, президент Владимир Путин, депутаты Московской городской думы и Московская филармония.

Занимавшиеся организацией похорон работники ритуального агентства признались, что давно не видели столько цветов на похоронах. Последний раз примерно такое же количество было на похоронах секретаря ЦК КПСС, кандидата в члены политбюро и бывшего сенатора Владимира Долгих, умершего в октябре на 96-м году жизни и похороненного на Новодевичьем кладбище. В тот раз венки и букеты политику везли на кладбище на трех машинах, вспоминают они.