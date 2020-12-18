Сыгравший Бобу Фетта в «Звездных войнах» Джереми Буллок умер в 75 лет

18.12.2020
Причина смерти Буллока пока не называется. Актер исполнил роль Фетта в двух картинах франшизы, в том числе «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980) и «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая» (1983).
Булок также принимал участие в съемках фильмов «Шпион, который меня любил» (1977) и «Осьминожка» (1983), рассказывающих о приключениях британского специального агента Джеймса Бонда.
Актер регулярно снимался на британском телевидении, в том числе в сериале «Доктор Кто» (1963-1989). За время своей профессиональной карьеры Буллок исполнил роли более чем в 100 кинопроектах.