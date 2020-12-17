Путин читает своим внукам книги Маршака

17.12.2020
В ходе общения с участниками российский лидер рассказал о книгах, которые он читает своим внукам. По его словам, у российских и советских авторов есть очень хорошие произведения.
«Маршака, например, «Двенадцать месяцев», — рассказал глава государства. «Сказки у нас очень хорошие», — подчеркнул Путин.Ранее в ходе пресс-конференции глава государства заявил, что государство не должно влиять на культуру с помощью госзаказа. По словам Путина, культура — «мягкая сила» России, поэтому государство может только поддерживать ее.